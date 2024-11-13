Xiaomi SU7 перешагнула отметку в 100 тысяч автомобилей

Сегодня компания Xiaomi достигла важной вехи в своём новом бизнесе по производству электромобилей — с конвейера на заводе в Пекине сошёл 100-тысячный экземпляр модели электромобиля SU7. Стоит отметить, что это событие произошло спустя всего 230 дней после официального запуска SU7 в марте текущего года, что является впечатляющим достижением для новичка в этой отрасли. И хотя электромобиль SU7 стал первым электромобилем для компании Xiaomi, он теперь напрямую конкурирует с Tesla Model 3. Более того, данный автомобиль доступен сразу в трёх вариантах — Standard, Pro и Max, так что у потенциального покупателя есть достаточно приличный выбор. И, что самое главное, базовая версия стоит всего 27 тысяч долларов, что делает автомобиль более доступной альтернативой по сравнению с американским конкурентом.

Также хотелось бы напомнить, что изначально цель Xiaomi заключалась в том, чтобы достичь поставок SU7 в объёме 100000 единиц к концу текущего года года, но компания пересмотрела свой план — ожидается, что этот рубеж будет достигнут уже в этом месяце, а новая цель заключается в стремлении поставить уже 120000 автомобилей к концу 2024 года. Примечательно, что производство SU7 осуществляется на собственном заводе Xiaomi в Пекине — первая фаза завода имеет годовую мощность в 150000 единиц, то есть производственная мощность может выпускать 150 тысяч электрокаров в год, а вторая фаза находится в стадии строительства. Такими темпами компания станет лидером на рынке автомобилей.
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