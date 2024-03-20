Xiaomi Smart Camera C500 Pro оценена в 70 евро

Компания Xiaomi представила на международный рынок камеру для умного дома Smart Camera C500 Pro, которая обойдется в 70 евро. Новинка характеризуется датчиком изображения разрешением 5 Мп, возможностью записывать видео в разрешении 3K (2880:1620 пикселей), поддержкой HDR, подвижным объективом с углом обзора 360 градусов по горизонтали и 114 градусов по вертикали, режимом цветной съемки в условиях слабого освещения, ИК-модулем для качественных снимков в темноте, микрофоном и динамиком для двусторонней голосовой связи, двухдиапазонным адаптером Wi-Fi с поддержкой полностью зашифрованной передачи данных, поддержкой фирменного приложения Mi Home и голосовых помощников Amazon Alexa и Google Assistant.

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