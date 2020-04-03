Xiaomi Smart Door Bell 2 для умного дома

Официально представлен дверной замок Xiaomi Smart Door Bell 2, который создан для того, чтобы вы могли создать умный дом начиная от двери. Для этого компания и сделала умный дверной звонок, который можно повесить себе возле входной двери в дом или квартиру, после чего подключить устройство к общей сети. Благодаря этому пользователь получит информацию о том, кто звонит — на звонке имеется специальная камера, которая снимает все вокруг и предоставляет возможность наблюдать за человеком, который пришел к вам в гости. Более того, нужно понимать, что этот звонок стоит всего 30 долларов, что по меркам современного рынка очень даже доступно. Конкурентов за эти деньги нет даже приблизительно, так что стоит присмотреться к новинке.