Xiaomi Surge S2 порадовал характеристиками

Появилась информация о новом мобильном процессоре Xiaomi Surge S2, который компания готовит к релизу в самое ближайшее время. Напомним, в прошлом году в феврале компания анонсировала свой процессор S1, который оказался немного устаревшим в плане технологии производства, но в плане характеристик он был вполне приличным. Теперь вот выходит новая модель, которую делают уже по 16-нанометровому процессу, это позволит получить более современную модель. Работать процессор будет на восьми вычислительных ядрах с пиковой тактовой частотой в 2,2 гигагерца. Как по мне, это просто шикарный показатель для процессора, чей разработчик выпускает еще чайники, браслеты для фитнеса и умные кроссовки. Ждем уже релиза смартфона на данном процессоре, хочется протестировать его вместе с конкурентами по рынку.