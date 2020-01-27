Xiaomi Visual Blackhead Remover гаджет для удаления угрей

Компания Xiaomi анонсировала электрический прибор для очищения кожи лица Xiaomi Visual Blackhead Remover.

Xiaomi Visual Blackhead Remover используется для чистки лица в домашних условиях, методом вакуумного всасывания.

В комплекте с Xiaomi Visual Blackhead Remover поставляется несколько насадок, с помощью которых можно очистить поры и избавиться от угрей и черных точек.

Чистка происходит с мощностью всасывания 60 кПА. Работает Xiaomi Visual Blackhead Remover от аккумулятора емкостью 2000 мАч. Продается Xiaomi Visual Blackhead Remover на AliExpress ценником в 60 долларов.