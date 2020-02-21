Xiaomi WellSkins Eye Beauty Massager массажер для лица

Китайская компания Xiaomi все продолжает пополнять свои ассортимент товаров. На этот раз на китайской площадке засветился товар за уходом кожи лица с названием Xiaomi WellSkins Eye Beauty Massager.

Xiaomi WellSkins Eye Beauty Massager использует вибрацию для массажа кожи лица, также может нагреть кожу от 38 до 45 градусов. Также массажер получил дисплей где отображает режим работы и температуру нагрева.

Ещё Xiaomi WellSkins Eye Beauty Massager получил три режима массажа и его можно использовать для массирования губ и кожи на лбу. Работает он от аккумулятора на 400 мАч, которого хватит до 30 дней работы.

Xiaomi WellSkins Eye Beauty Massager можно приобрести на AliExpress за 18 долларов.