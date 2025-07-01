Xiaomi YU7 бъёт в Китае рекорд по продажам

Xiaomi YU7, вторая модель электромобиля от компании, вызвала настоящий ажиотаж в Китае — лишь за 72 часа после презентации, которая прошла 26 июня, фирменные розничные магазины Xiaomi по всей стране зафиксировали от 280800 до 315900 заказов. Все они были подтверждены безвозвратными депозитами, что подчёркивает серьёзность намерений покупателей. За первые 18 часов с момента старта продаж компания официально подтвердила 240000 заказов, включая онлайн-бронирования. Это означает, что весь производственный объём уже расписан до начала 2027 года, а новым покупателям придётся ждать автомобиль до 56 недель. Успех YU7 объясняется продуманной стратегией — выразительный дизайн, высококлассные технические характеристики и агрессивное по отношению к конкурентам ценообразование.

Базовая версия электромобиля оценивается в 253500 юаней, что примерно эквивалентно 29900 евро. Она оснащена задним приводом и батареей на 96,3 кВтч с заявленным запасом хода до 835 км по китайскому стандарту CLTC. Эта комплектация оказалась самой популярной и обеспечила более половины всех заказов. Более продвинутая версия YU7 Pro стоит 279900 юаней, использует ту же батарею, но уже с полным приводом и запасом хода в 770 км. Флагманский YU7 Max стоит 329900 юаней, предлагает увеличенную батарею на 101,7 кВтч, мощность в 690 лошадиных сил и разгон до 100 км/ч за 3,23 секунды при запасе хода в 760 км. Запуск YU7 показывает, что Xiaomi готова не просто участвовать в автомобильном рынке, но и влиять на его структуру.