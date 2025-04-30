Xiaomi YU7 получит запас хода в 835 км

Судя по информации из сети, компания Xiaomi готовится громко заявить о себе на рынке электромобилей с новым электрокроссовером YU7. В преддверии официального дебюта компания обновила заявку в Министерстве промышленности и информационных технологий Китая, раскрыв детали ещё одной версии данной модели. Например, стало известно, что новинка оснащена одним электродвигателем и демонстрирует впечатляющий запас хода в 835 км. Также обновлённый вариант Xiaomi YU7 получил мощный электромотор на 315 лошадиных сил. Кроме того, производитель заявил в рамках сертификационных документов довольно низкое энергопотребление — всего 13,3 кВтч на 100 км. Также стало известно, что вся линейка YU7 будет поддерживать высоковольтную 800-вольтовую систему быстрой зарядки.

Хотя точные параметры зарядки для версии с 835 км запаса хода пока не раскрыты, известно, что другая версия с пробегом 820 км может восполнить 200 км всего за пять минут зарядки. Это довольно важное преимущество для потенциальных покупателей, которые хотят получить качественное решение с быстрой зарядкой. Всё же стоят на зарядной станции по несколько часов, ожидая, пока батарея восполнится, не очень удобно, особенно если речь идёт про дальние поездки. Другое дело, что в определённых сценариях быстрая зарядка сильно вредит аккумуляторной батарее автомобиля, которая банально слишком быстро деградирует под высокой нагрузкой. Возможно, Xiaomi смогла эту проблему устранить.