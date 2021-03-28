Xiaomi будет производить электромобили совместно с Great Wall Motor

Китайская компания Xiaomi планирует построить собственный электромобиль. По слухам в сети сообщается, что компания Xiaomi будет использовать завод китайской Great Wall Motor Co Ltd, местного производителя автомобилей.

Китайский технологический гигант Xiaomi - последняя компания, которая присоединилась к гонке электромобилей. Хотя компания известна своим широким ассортиментом бытовой электроники, теперь она, предположительно, также диверсифицируется на новый рынок. После чего акций компании выросла на 9 процентов. Между тем акции Great Wall в Гонконге также выросли на 15 процентов. На данный момент Xiaomi, который является одним из крупнейших производителей смартфонов в мире, планирует сотрудничать с Great Wall Motors для создания электромобилей под своим собственным брендом.