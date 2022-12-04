Xiaomi готовит к релизу свой Mac Mini

Буквально пару дней назад мы опубликовали новость о том, что компания Xiaomi планирует выйти на рынок компьютерных компонентов, как сегодня инсайдеры порадовали нас ещё одной интересной новостью. Дело в том, что производитель кобы готовится к релизу своего компактного компьютера, который будет сильно напоминать Mac Mini от компании Apple. Пока что это только слух, так что говорить наверняка об этом проблематично, но мы вполне поверим в то, что производитель работает в этом направлении. Всё же нужно понимать, что собрать компьютер в компактном корпусе без дискретной видеокарты не так уж сложно — на рынке есть все необходимые печатные платы, мобильные версии процессоров и не только. Достаточно просто обзавестись необходимым производством.

Также стоит сказать, что Xiaomi отлично справляется с производством различных вариантов электроники из уже готовы компонентов. Соответственно, компания точно сможет без труда собрать компактный компьютер из процессора, материнской платы, оперативной памяти и охлаждения от сторонних производителей у себя в корпусе с фирменным логотипом. Это не сложно, особенно если учитывать, что и операционная система у производителя уже имеется — достаточно поставить Windows 11, чтобы всё работало и все были довольны. Будем ждать новостей по этому вопросу, но пока что выглядит проект достаточно интересно. Такой компьютер по разумной цене многие бы купили домой или в офис для работы с повседневными задачами.