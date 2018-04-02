Xiaomi готовит смартфон на MediaTek Helio P60

Компания Xiaomi планирует выпустить мобильный телефон на процессоре MediaTek Helio P60. Это достаточно производительный процессор, который должны поставить в новые смартфоны уже в середине лета и начале сентября. Процессор производят по 12-нанометровой технологии, что позволило уменьшить выделение тепла на 15%, плюс добавили новое графическое ядро для повышения качества графики. Новинка должна создать реальную конкуренцию флагману компании Qualcomm, ведь при достаточно высокой производительности этот процессор стоит заметно дешевле своего конкурента. Думаю, что если китайские компании возьмут его за основу своих флагманов, то у MediaTek все будет очень хорошо в плане продаж и популярности на рынке. Будем надеяться, что процессор получится действительно достойным.