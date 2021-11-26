Xiaomi и Huawei ускоряют планы по созданию электромобилей

Xiaomi и Huawei, стремятся ускорить реализацию своих планов по производству электромобилей. Оба бренда вложили значительную сумму в поставщика аккумуляторов для электромобилей Weilan.

В отчете говорится, что компания Weilan получила инвестиции от обоих брендов в свой проект на сумму 5 миллиардов юаней, примерно 782 миллиона долларов США. Примечательно, что стоимость рассматриваемых инвестиций составляет 500 миллионов юаней примерно 78,2 миллиона долларов США. Для тех, кто не знает, Weilan - высокотехнологичная компания, которая занимается разработкой нового поколения всех твердотельных батарей. Его аккумуляторы уже используются в электромобилях NIO ET7, с максимальной дальностью езды в 1000 километров. Huawei и Xiaomi инвестируя в компанию, планируют ускорить свои планы в отношении своих проектов электромобилей.

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