Xiaomi инвестирует в фирму, основанную на виртуальной реальности

Эта фирма была основана еще в 2008 году. Ее сфера деятельности включает организацию культурных и художественных мероприятий, сценическое освещение и звуковой дизайн. На данный момент акционерами компании являются Lenovo Capital, Mango Foundation, Weiyue Group, Intel и другие. Последние инвестиции поддерживаемой Xiaomi объединяются с другими инвестициями в различных областях, таких как автомобили, технологии автономного вождения, дополненная реальность, виртуальная реальность, полупроводники и многое другое.