Xiaomi инвестирует в фирму, основанную на виртуальной реальности

Согласно отчету, VR-компания Sky Limit Entertainment недавно добавила в качестве акционеров инвестиционную компанию Xiaomi и компанию Intel Asia Pacific R&D. На данный момент уставный капитал компании увеличился на 75,7 миллиона юаней примерно 11,8 миллиона долларов США. Для тех, кто не знает, Sky Limit Entertainment - это поставщик услуг на базе виртуальной реальности, который объединяет IP-технологии, производство контента и цифровые развлечения в реальной жизни.

Эта фирма была основана еще в 2008 году. Ее сфера деятельности включает организацию культурных и художественных мероприятий, сценическое освещение и звуковой дизайн. На данный момент акционерами компании являются Lenovo Capital, Mango Foundation, Weiyue Group, Intel и другие. Последние инвестиции поддерживаемой Xiaomi объединяются с другими инвестициями в различных областях, таких как автомобили, технологии автономного вождения, дополненная реальность, виртуальная реальность, полупроводники и многое другое.
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