Xiaomi инвестирует в технологию UWB в Китае

Китайское государственное агентство по регистрации бизнеса, QCC, недавно обновило свою базу данных в январе 2022 года, и обратила внимание на то, что Xiaomi недавно инвестировала в небольшой технологический стартап под названием Ultraception, специализирующийся на технологии UWB. Ultraception была создана в 2019 году, зарегистрирована под своим генеральным директором Донгом Зонъю, и в настоящее время компания стоит 6,5 млн после того, как Xiaomi приобрела акции компании. Судя по описанию, компания также занимается серверами данных, полупроводниковым бизнесом и телекоммуникационным бизнесом.

Технология сверхширокополосной связи, также часто называемая в отрасли UWB , представляет собой технологию радиосвязи для использования на малых расстояниях и быстрой и стабильной передачи данных. Он призван заменить датчики инфракрасного света, используемые сегодня в нашей технологии, потому что технология UWB потребляет меньше энергии по сравнению с инфракрасной технологией. Хотя технология UWB используется человечеством с начала 1990-х годов, только в 2020-х технология стала доступна широкой публике, когда она была встроена в наши смартфоны, умный дом и трекеры. В частности, Samsung SmartTag Plus и Apple Airtags были выпущены в 2021 году с технологией UWB, чтобы обеспечить более точное отслеживание с более низким энергопотреблением, поскольку эти устройства не предназначены для ежедневной зарядки.
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