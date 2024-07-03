Xiaomi наращивает темпы производства SU7

Сегодня автомобильное подразделение китайской компании Xiaomi объявило о планах по значительному увеличению производственных мощностей, чтобы сократить время ожидания заказов на новый электрический автомобиль SU7, который пользуется внушительным спросом на рынке и распродаётся гораздо активнее, чем производится. Уже сейчас на рынке наблюдается некий дефицит, потому что автомобили компании производятся партиями примерно в 100000 автомобилей в год и потенциальным покупателям нужно ждать свой автомобиль примерно год с момента заказа. Теперь же производитель планирует нарастить производственные мощности, чтобы сократить срок ожидания на пять недель — это всё ещё не мгновенная доставка, но уже гораздо лучше.

Представители компании рассказали, что процесс оптимизации и технического обслуживания новых производственных мощностей китайского гиганта начался вчера и является очень важным механизмом с учётом планов Xiaomi по дальнейшему расширению своего присутствия на автомобильном рынке. Кроме того, представитель компании уточнил, что текущие изменения никак не повлияют на процесс ожидания новых автомобилей теми, кто уже их заказал, так что переживать не стоит. При этом никакой информации о приросте темпов производства электрических автомобилей нет — на текущий момент компания выпускает по 10 тысяч электрокаров в месяц, то есть примерно 120 тысяч в год. Новый завод, вероятно, позволит повысить производительность до более значительных объёмов.
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