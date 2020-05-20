Xiaomi назвала MIUI 12 своей лучшей прошивкой

Запатентованный пользовательский интерфейс Xiaomi получил значительное обновление MIUI 12, об этом компания сообщила на своей пресс-конференции.

Xiaomi переделала интерфейс MIUI 12 под мелодию движений, вдохновленных природой, создав общесистемные анимации для более плавной прокрутки и просмотра. Разработчики из MIUI не стесняются называть MIUI 12 самой лучшей своей прошивкой за последние 10 лет.

Важной новой функцией обновленной системы MIUI является более широкий диапазон параметров конфиденциальности и безопасности, встроенных в интерфейс. MIUI 12 позволяет пользователю предоставлять определенные разрешения для приложений с такими параметрами, как «во время использования приложения» и «уведомлять». Владелец смартфона может узнать, когда конкретное приложение использует выданные разрешения на доступ к данным о местоположении, контактам, истории звонков, микрофону и хранилищу. Вся история действий приложения выводится на экран одним кликом по статусу прав доступа.

Также официально дебютирует функция App Drawer, ранее доступная только для смартфонов Poco. При включении этой функции все приложения будут аккуратно припаркованы внутри. Пользователи также могут группировать приложения автоматически по категориям. Модернизированный Dark Mode теперь совместим со всеми сторонними приложениями.

Многозадачность также получила улучшения в виде «глобальных плавающих окон», которые можно сохранять и легко перемещать, закрывать или изменять с помощью жестов. Наконец, версия Ultra Battery Saver в MIUI 12 по-прежнему учитывает базовые функциональные возможности телефона, оставляя звонки, сообщения и сетевое подключение без помех при одновременном снижении потребления энергии.
Комментарии и отзывы Xiaomi MIUI 12
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