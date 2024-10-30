Xiaomi официально представила автомобиль SU7 Ultra

Вчера компания Xiaomi наконец представила серийную версию своего электрокара SU7 Ultra, который должен стать серьёзным конкурентом на рынке спорткаров. В рамках анонса стало известно, что модель SU7 Ultra оснащена тремя электромоторами (двумя Xiaomi V8 и одним Xiaomi V6) общей мощностью в 1526 лошадиные силы, что позволяет разгоняться транспортному средству до 100 км/ч всего за 1,98 секунды. Максимальная скорость достигает 350 км/ч, а четверть мили седан преодолевает за 9,23 секунды — это действительно впечатляющие показатели, которые позволяют сравнивать модель с лучшими гиперкарами на планете. Энергией SU7 Ultra обеспечивает аккумулятор Qilin 2.0 ёмкостью 93,7 кВтч, разработанный китайской компанией CATL. Этот инновационный аккумулятор имеет двухстороннюю систему охлаждения, а также специальную конструкцию cell-to-body для повышенной безопасности и жёсткости конструкции.

Более того, она поддерживает сверхбыструю зарядку — с 10% до 80% зарядка занимает всего 11 минут, но для этого, конечно, нужно иметь доступ к достаточно мощной зарядной станции. При этом стоит напомнить, что SU7 Ultra построен на базе стандартного седана SU7, но с рядом спортивных улучшений. Например, электрокар получил большое заднее антикрыло, расширенный кузов и агрессивные бамперы — данные аэродинамические улучшения обеспечивают дополнительную прижимную силу, повышая устойчивость автомобиля на высоких скоростях. А вот цену пока что не сообщают.