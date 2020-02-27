Xiaomi отложила обновление Android 10 для Mi A3

2020-02-27, Автор - Раиль Гилязетдинов; Продукт - Xiaomi Mi A3; [27]
Компания Xiaomi планировала выпустить Android 10 для бюджетника Mi A3, по какой то причини обновление так и не вышло.

И теперь появилась информация почему обновление не вышло.

По словам работников компаний Xiaomi, обновление системы отложили, из-за того что разработчики не успели закончить работу над обновление из-за вспышки коронавируса. В ближайшее время обновление пройдёт сертификацию и производитель объявит сроки выпуска.

С обновлением Android 10 смартфон Xiaomi Mi A3 получит все основные особенности: изменённый интерфейс, тёмную тему для системы и приложений, функцию Smart Reply, новые жесты управления, а также обновления безопасности через магазин Play Store и многое другое.


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