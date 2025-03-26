Xiaomi планирует расширять автомобильный бизнес

Xiaomi планирует значительно укрепить своё подразделение по производству электромобилей, привлекая 4,96 миллиарда евро через расширенную продажу акций. Продажа акций произошла на фоне стремительного роста стоимости бумаг Xiaomi, которые за последние шесть месяцев подорожали почти на 150%. Несмотря на то, что финальная цена акции оказалась ближе к нижней границе установленного диапазона, размещение вызвало ажиотаж среди инвесторов. Привлечённые средства Xiaomi направит на расширение бизнеса, исследования и развитие технологий. Эти инвестиции особенно важны для увеличения объёмов производства электромобилей и достижения обновлённого целевого показателя — 350000 поставленных автомобилей в этом году. В 2024 году компания уже получила 3,97 миллиарда евро выручки от своего автомобильного бизнеса, доставив более 135000 седанов SU7, так что в будущем эта прибыль будет ещё выше.

Xiaomi также планирует начать экспорт своих электрокаров за границу к 2027 году. Для поддержки роста компания приобрела участок площадью 52 гектара в южной части Пекина, где будет построена третья фаза автозавода. Кроме того, президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что четверть бюджета на исследования и разработки в 2025 году будет направлена на развитие искусственного интеллекта. Соответственно, если у компании всё пройдёт по плану, то через пару-тройку лет она будет продавать до полумиллиона автомобилей. Это очень внушительный результат на самом деле.