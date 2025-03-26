Xiaomi планирует расширять автомобильный бизнес

Xiaomi планирует значительно укрепить своё подразделение по производству электромобилей, привлекая 4,96 миллиарда евро через расширенную продажу акций. Продажа акций произошла на фоне стремительного роста стоимости бумаг Xiaomi, которые за последние шесть месяцев подорожали почти на 150%. Несмотря на то, что финальная цена акции оказалась ближе к нижней границе установленного диапазона, размещение вызвало ажиотаж среди инвесторов. Привлечённые средства Xiaomi направит на расширение бизнеса, исследования и развитие технологий. Эти инвестиции особенно важны для увеличения объёмов производства электромобилей и достижения обновлённого целевого показателя — 350000 поставленных автомобилей в этом году. В 2024 году компания уже получила 3,97 миллиарда евро выручки от своего автомобильного бизнеса, доставив более 135000 седанов SU7, так что в будущем эта прибыль будет ещё выше.

Xiaomi также планирует начать экспорт своих электрокаров за границу к 2027 году. Для поддержки роста компания приобрела участок площадью 52 гектара в южной части Пекина, где будет построена третья фаза автозавода. Кроме того, президент Xiaomi Лу Вэйбин сообщил, что четверть бюджета на исследования и разработки в 2025 году будет направлена на развитие искусственного интеллекта. Соответственно, если у компании всё пройдёт по плану, то через пару-тройку лет она будет продавать до полумиллиона автомобилей. Это очень внушительный результат на самом деле.
Владельцы Kia EV9 смогут заряжать электрокаром дом…
Владельцы Kia EV9 скоро смогут воспользоваться функцией резервного питания Vehicle to Home благодаря появ…
Tesla выпустила обновлённую версию Model Y…
Компания Tesla официально представила обновлённый электромобиль Model Y, предназначенный для рынков Китая…
В сеть слили виджеты Apple CarPlay 2.0…
Судя по информации от достаточно надёжных источников, компания Apple готовится вывести опыт вождения поль…
Представлены телевизоры TCL X11K QD-Mini LED TV …
Компания TCL представила в Европе серию телевизоров X11K QD-Mini LED TV, в которую вошли модели с диагона…
Ноутбук Lenovo ThinkBook 14 Core Edition 2025 получил Core U…
Компания Lenovo объявила о выпуске ноутбука ThinkBook 14 Core Edition 2025, который базируется на 12-ядер…
В М.Видео-Эльдорадо стартовали продажи планшета HUAWEI MateP…
С 28 февраля 2025 года в розничных сетях и онлайн-каналах М.Видео-Эльдорадо начались продажи нового планш…
МТС начала принимать предзаказы на Samsung Galaxy S25…
Москва, 23 января 2025 года. МТС объявила о старте предзаказа флагманской линейки смартфонов Samsung Gala…
Mercedes CLA получил ИИ-помощника от Google…
Некоторое время назад команда подразделения Google Cloud представила новую платформу под названием Automo…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor