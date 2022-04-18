Xiaomi получила патент на цейтраферную съемку звездных следов ночного неба

Xiaomi может стать следующим производителем, стремящимся расширить свои творческие возможности камеры, так как недавно в Китае базирующаяся в Пекине Xiaomi Software Corporation получила патент на свое программное обеспечение для автоматической камеры «Ночное небо, следы звезд». технологии.

В патенте Xiaomi подробно описан алгоритм программного обеспечения камеры, лежащий в основе режима покадровой фотосъемки. Во-первых, когда пользователь включает режим «Звездные следы» в приложении камеры, камера автоматически фокусируется на ночном небе и определяет наиболее подходящие настройки, такие как ISO, баланс белого и баланс белого для сцены. Затем камера должна оставаться в одном и том же положении на протяжении всего таймлапса, чтобы делать фотографии звездного ночного неба между каждым последовательным интервалом времени движения звезд в ночи. Затем алгоритм сохраняет эти фотографии, чтобы интерпретировать данные и науку о цвете, лежащую в основе каждой из них. Используя интерпретированные данные, алгоритм затем собирает все фотографии вместе и обрабатывает изображения в короткое видео, которое показывает покадровое путешествие звездных следов, формирующихся на экране. В качестве альтернативы пользователи могут также использовать алгоритм для других типов видео со следами движущихся звезд, таких как бесконечно зацикленные следы звезд или фотовывод закрученных следов звезд в ночном небе.