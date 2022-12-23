Xiaomi получила патент на уникальное охлаждение электрокара

Некоторое время назад компания Xiaomi официально заявила о своём желании выпускать электрические транспортные средства, так как на самом деле этот рынок достаточно развит и пользователи в ближайшем будущем будут покупать только электрокары, а автомобили на двигателе внутреннего сгорания канул в лету. И хотя изначально многие сильно сомневались в том, что производителю удастся реализовать необходимые технологии в обозримом будущем, сейчас компания получила патент, указывающий на то, что компания очень активно работает в этом направлении. Новый патент производителя указывает на то, что Xiaomi хочет создать более совершенную систему охлаждения аккумуляторных батарей, которая существенно усложняет жизнь многим производителям на текущий момент.

Дело в том, что именно температурный режим аккумуляторных батарей во многом ограничивает современные электрокары — если автомобиль будет ехать несколько часов подряд, используя заряд батареи, то она будет сильно нагреваться, впрочем как и при зарядке. В результате приходится ограничивать скорость зарядки и использовать другие технологии, которые не позволяют автомобилю банально загореться. Но в Xiaomi придумали новую систему, которая позволит с лёгкостью работать продолжительное время без перегрева — правда, пока что только на бумаге. И если вы надеетесь в ближайшем будущем купить автомобиль с такой технологией, то не надейтесь — сначала технологию нужно протестировать и наладить.