Xiaomi представила MIUI 13 с повышенной безопасностью и конфиденциальностью

Сегодня у Xiaomi было большое мероприятие, наполненное множеством анонсов. Лэй Цзюнь, генеральный директор и соучредитель компании, открыл мероприятие, представив MIUI 13 - новейший пользовательский интерфейс, который будет иметь улучшенную конфиденциальность и повышенную безопасность.

Это также позволит нескольким устройствам Xiaomi в одной сети сотрудничать, как никогда раньше, включая телефоны, планшеты, телевизоры, умные носимые устройства, умные домашние устройства и голосовой помощник XiaoAI. Конфиденциальность является важной проблемой для пользователей смартфонов, поэтому Xiaomi реализовала трехэтапный процесс проверки. Базовый уровень - это распознавание лиц с последующим считыванием водяных знаков идентификатора пользователя, а также так называемая «защита от электронного мошенничества».

«Электронная защита от мошенничества» имеет список веб-сайтов и устройств, которые могут распространять вредоносное ПО. Кроме того, имеется полная телефонная книга номеров, которые будут сохранены как черный список и пользователь телефона будет проинформирован, прежде чем он примет звонок.

Xiaomi также представила новый шрифт для MIUI 13. Она коммерчески бесплатна для загрузки. Это шрифт без засечек, который упрощает буквы, знаки и цифры. Xiaomi также сделала шрифт более симметричным, как по интервалам, так и по внешнему виду символов.

С точки зрения внешнего вида меняется не только шрифт, но и цвета. Все телефоны на MIUI 13 получат новые варианты обоев, на которых цветы будут распускаться с одной стороны экрана при включении. Также есть множество виджетов, переработанных для лучшего выравнивания в сетке.

Еще одно существенное изменение для MIUI 13 - доступность на других устройствах. Xiaomi разработала MIUI 13 Pad, который предназначен для планшетов, несмотря на скромное количество моделей. Он специально разработан для работы на больших экранах и хотя неизвестно, получит ли его Mi Mix Fold.

По данным компании, для поддержки этой функции уже разработано более 3000 приложений. Он будет поставляться с жестами, характерными для Pad, такими как перетаскивание, масштабирование для изменения размера, перетаскивание или открытие приложения непосредственно в небольшом окне.
Комментарии и отзывы MIUI 13
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