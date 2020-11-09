Xiaomi представила Mi Box 4S Pro, который поддерживает воспроизведение видео до 8K

В наш век современных технологий обычный телевизор, который мы смотрим каждый день, также можно превратить в современный Smart TV, просто установив некоторые специальные устройства, такие как Chromecast или Apple TV. Тем временем Xiaomi также участвует в разработке устройства и только что анонсировала новый Mi Box 4S Pro, мощное и интеллектуальное устройство, которое может поддерживать воспроизведение видео до 8K.

Xiaomi Mi Box 4S Pro - это новое компактное устройство, которое позволит вам выходить в Интернет, смотреть онлайн-видео, слушать музыку и запускать игры или приложения. Он имеет 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной памяти, а также Bluetooth для подключения других устройств. Mi Box 4S Pro может отображать изображения с разрешением до 8K через HDMI 2.1, а также в него встроены технологии Dolby Audio и DTS Sound.

В настоящее время для китайского рынка приставка стоит 60 долларов США, с возможностью отображения изображений до 8К. Компания Xiaomi еще не подтвердила выйдет ли приставка на глобальный рынок.