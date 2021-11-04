Xiaomi представила компактный дальнометр

Xiaomi представила телескоп-дальномер Duka TR1 Sightseeing Telescope в рамках краудфандинга на платформе Youpin. Устройство является первым из подобных продуктов от Duka, партнера экологической сети Xiaomi. Бренд известен своими лазерными дальномерами, но теперь, видимо, пришло время расширить арсенал. Дальномер Duka TR1 Sightseeing Telescope можно использовать для осмотра достопримечательностей, определения расстояния и измерения углов — все в одном. Например, дальномер может измерять расстояния от 3 до 1000 метров. В устройстве используется изготовленная на заказ линза с многослойным покрытием HD, искажение изображения которой составляет менее 3%. Линза также обеспечивает коэффициент пропускания более 85%, рефракцию в широком диапазоне ± 6D и адаптирована для людей с различными заболеваниями глаз, такими как миопия, гиперметропия и пороки зрения, вызванные естественным старением.

Гаджет также оснащен собственным акселерометром, который переключается между несколькими режимами измерения одним нажатием кнопки. Прямая линия, расстояние по горизонтали, вертикали и угол могут быть легко измерены за секунды. Конструктивно конструкция корпуса имеет трапециевидную форму — гаджет имеет компактные размеры и легко помещается в руке пользователя, весит при этом всего 129 г. Что касается времени автономной работы, устройство оснащено встроенной литий-полимерной батареей емкостью 420 мАч — она потребляет очень мало энергии, а его полной зарядки хватает на 210 минут непрерывного использования.
Комментарии и отзывы Duka TR1 Sightseeing Telescope
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