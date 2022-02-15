Xiaomi представила мини-ПК Ningmei Mini Computer CR80

Xiaomi Youpin выпустила новый мини-ПК весом всего 250 г под названием Ningmei Mini Computer CR80, который можно подключить к монитору, клавиатуре и мыши.

Устройство имеет размеры менее 12 см в длину и ширину и менее 2,5 см в толщину. Его все немного тяжелее среднего смартфона, всего 250 г, это означает, что его можно легко носить с собой в любом рюкзаке. Он работает на четырехъядерном процессоре N5105 с турбо-частотой до 2,9 ГГц. Чип дополнен кэш-памятью L3 объемом 4 МБ, ПК потребляет всего 10 Вт энергии.

Мини-компьютер Xiaomi Ningmei CR80 также оснащен высокоскоростным твердотельным накопителем M.2 и памятью DDR4. Также можно увеличить общую емкость SSD до 512 ГБ. ПК можно подключать к телевизорам, мониторам, проекторам, принтерам, сканерам и т. д. и использовать для различных целей.

Для беспроводного подключения он оснащен сетевой картой Intel AC7265, которая поддерживает двухдиапазонное соединение Wi-Fi 2,4G + 5G. Также есть модуль Bluetooth, с помощью которого вы можете подключать различные другие устройства.