Xiaomi представила робота CyberDog

Xiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонсом, когда был представлен пять лет назад. А сегодня Xiaomi представила еще один неожиданный продукт, о котором мы даже не подозревали до его презентации . Речь про CyberDog — это четвероногий робот, который можно назвать конкурентом собаки-робота от Boston Dynamic. CyberDog описывается как четвероногий робот, вдохновленный биологией, который работает на суперкомпьютере NVIDIA Jetson Xavier NX AI для встраиваемых и периферийных систем в паре с 128 ГБ твердотельного накопителя почти промышленного уровня. На голове робота есть множество камер, микрофонов и датчиков, которые дают ему пространственное восприятие, сравнимое с человеческим глазом.

Датчики включают камеры искусственного интеллекта, сверхширокоугольные бинокулярные камеры и модуль камеры глубины RealSense D450 от Intel, который помогает роботу преодолевать препятствия и осуществлять навигацию в сантиметровом масштабе. CyberDog можно управлять тремя способами — через приложение для мобильного телефона, голосовое управление и пульт дистанционного управления, который продается отдельно. Правда, на данный момент поддерживается только несколько смартфонов Xiaomi, включая Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40, Redmi K30 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10X и Mi MIX 2S. Xiaomi заявляет, что в будущем будет добавлена ​​совместимость с другими устройствами. А стоит такое чудо 75 тысяч долларов.
Комментарии и отзывы Xiaomi CyberDog
Трассировка лучей и DLSS впервые на архи...
ARM теперь с RTX! Самая популярная в мире архитектура CPU теперь поддерживает трассировку лучей в реально...
DJI не выпустит Mavic 3 Pro в этом году...
Свежий отчет инсайдера показал, что DJI Mavic 3 Pro, скорее всего, в ближайшем будущем выпускать не плани...
DJI Mini SE официально представили...
DJI, китайская компания, которая является ведущим производителем дронов, представила самое дешевое предло...
Xiaomi представила робота CyberDog...
Xiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонс...
Сотрудник Microsoft украл у компании 8,3...
Чтобы убедиться, что ее платежные системы работают, Microsoft нанимает инженеров для «моделирования» поку...
Cisco представила новые функции Webex...
Cisco представила новые функции Webex для проведения гибридных мероприятий и гибридной модели работы. Так...
Обзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощникомОбзор SberBox. Умная медиаприставка с виртуальным помощником
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor