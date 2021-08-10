Xiaomi представила робота CyberDog

Xiaomi отлично умеет хранить секреты, когда хочет. Например, первый смартфон Mi MIX был неожиданным анонсом, когда был представлен пять лет назад. А сегодня Xiaomi представила еще один неожиданный продукт, о котором мы даже не подозревали до его презентации . Речь про CyberDog — это четвероногий робот, который можно назвать конкурентом собаки-робота от Boston Dynamic. CyberDog описывается как четвероногий робот, вдохновленный биологией, который работает на суперкомпьютере NVIDIA Jetson Xavier NX AI для встраиваемых и периферийных систем в паре с 128 ГБ твердотельного накопителя почти промышленного уровня. На голове робота есть множество камер, микрофонов и датчиков, которые дают ему пространственное восприятие, сравнимое с человеческим глазом.

Датчики включают камеры искусственного интеллекта, сверхширокоугольные бинокулярные камеры и модуль камеры глубины RealSense D450 от Intel, который помогает роботу преодолевать препятствия и осуществлять навигацию в сантиметровом масштабе. CyberDog можно управлять тремя способами — через приложение для мобильного телефона, голосовое управление и пульт дистанционного управления, который продается отдельно. Правда, на данный момент поддерживается только несколько смартфонов Xiaomi, включая Redmi K40 Gaming Edition, Redmi K40, Redmi K30 5G, Redmi 10X Pro, Redmi 10X и Mi MIX 2S. Xiaomi заявляет, что в будущем будет добавлена ​​совместимость с другими устройствами. А стоит такое чудо 75 тысяч долларов.