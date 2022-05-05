Xiaomi представила умную электрическую кровать 8H Feel Leather X Pro

Xiaomi представила умную электрическую кровать 8H Feel Leather X Pro. Кровать оснащена двумя моторами, позволяющими независимо перемещать спинку и ножки устройства. Вы можете регулировать угол наклона спины до 60°, а поднимать ноги до 40°. Xiaomi предполагает, что вы можете изменить положение кровати, чтобы читать или смотреть фильмы в более комфортном положении.

Кровать имеет встроенные датчики и искусственный интеллект, чтобы измерять, насколько хорошо вы спите каждую ночь. Например, устройство может отслеживать частоту сердечных сокращений, дыхание и движения тела. Результаты записываются в отчет о сне, который вы можете просмотреть в приложении Mijia. Кроме того, вы можете использовать голосовые команды Xiao AI или входящий в комплект пульт дистанционного управления, чтобы изменить положение кровати. Умная кровать также может обнаруживать храп и интеллектуально поднимать спину на 15°, чтобы облегчить дыхание. Каркас кровати обтянут итальянской кожей. Вы можете выбрать один из цветов Wisdom Ash (серый) и Inspiration Orange. Вы также можете настроить кровать по своему выбору жесткости матраса, Xiaomi предлагает три различных варианта.