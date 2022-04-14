Xiaomi представила умную входную дверь Xiaobai Blade Star с 3D-распознаванием лица

Xiaomi представила умную входную дверь Xiaobai Blade Star с 3D-распознаванием лица. Вы можете открыть дверь семью способами, включая распознавание лица, отпечаток пальца, NFC и пароль. На дверце есть два экрана: внешний сенсорный экран с диагональю 5 дюймов и внутренний дисплей с диагональю 10,1 дюйма, похожий на планшет.

Дверь состоит из более чем 2800 компонентов, включая восьмиядерный процессор MediaTek Kompanio 500. Он используется для технологии 3D-распознавания лиц, которая распознает вас менее чем за 0,3 миллисекунды. Xiaomi утверждает, что устройство имеет коэффициент ошибок 0,0001% и может записывать до 255 лиц, которые оно может зарегистрировать на расстоянии от 0,3 до 1 м. Дверь оснащена несколькими датчиками, включая HD-камеру 1080P с широкоугольным объективом 150°, инфракрасную камеру ночного видения и датчик PIR. У умной двери также есть микрофон, позволяющий вам говорить с гостем за дверью. Умная дверь имеет слой армированного железа и имеет толщину 90 мм. Дверь доступна в двух цветах, с правым и левым открыванием и различными размерами до 2150 x 1160 мм.
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