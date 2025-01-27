Xiaomi продала 150 тысяч автомобилей всего за год

Китайский технологический гигант Xiaomi делает впечатляющие успехи на рынке электромобилей — согласно официальным данным, первый электромобиль компании, седан SU7, был продан тиражом свыше 150000 единиц клиентам за прошлый год. Это значительное достижение, которое подчеркивает быстрое укрепление позиций Xiaomi в автомобильной отрасли. Такой успех стал возможным благодаря рекордным продажам в декабре, когда Xiaomi поставила более 25000 автомобилей. Кроме того, стоит напомнить, что SU7 был представлен в марте 2024 года, но уже сейчас модель пользуется очень высоким спросом, а Xiaomi оперативно наращивает производство.

Также недавно появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует расширить линейку электромобилей, добавив производительную версию седана SU7 и новый кроссовер. Производительный SU7 Ultra стоимостью свыше 100 тысяч евро появится в марте 2025 года и будет ориентирован на премиальный сегмент рынка. Кроссовер, получивший название YU7, будет запущен в июне или июле 2025 года, расширяя ассортимент Xiaomi, но уже в другом формате кузова. Но самое главное, что производитель только наращивает обороты — компания, которая ещё год назад не делала автомобилей вообще, сейчас вполне имеет продажи на уровне некоторых дочерних брендов компании Chery, а ведь она на рынке находится уже очень давно и имеет колоссальную базу клиентов. Так что стоит присмотреться к Xiaomi в этом плане — компания имеет все шансы на успех.
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