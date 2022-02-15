Xiaomi работает над новой системой навигации

Xiaomi только что получила разрешение на новую технологию, основанную на дополненной реальности. Эта новая система представляет собой систему навигации для покупок с поддержкой дополненной реальности, которая была только что обнаружена в патенте.

В описании патента говорится, что новая технология представляет собой «метод, устройство и систему навигации по магазинам, основанные на технологии дополненной реальности AR». Другими словами, скорее всего, это система, предназначенная для улучшения покупательского опыта пользователей. Это можно сделать различными способами, в том числе предоставить информацию о местоположении продукта, который пользователь хочет найти, и даже предложить навигационную информацию, чтобы направить его в магазин.

Представьте себя в очках с дополненной реальностью, пока вы ищете конкретный смартфон. Навигационная система AR для покупок китайского технологического гиганта поможет вам найти магазин, в котором доступно устройство, и предложит вам путевые точки, когда вы найдете то что хотели бы купить. В целом, эта система предназначена для того, чтобы сделать покупки более интерактивными и эффективными. Еще одним очень практичным применением этой технологии может быть оценка продуктов. Например, вы входите в магазин, в котором продаются ноутбуки, технология может помочь перечислить характеристики ноутбуков и их онлайн-цены.
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