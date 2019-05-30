Xiaomi рассказала о главном изменении в MIUI 11

В прошлом году фирменный интерфейс смартфонов Xiaomi – MIUI, начал отображать рекламу, что вызвало недовольство огромного количества пользователей. Рекламные баннеры показываются не только в отдельных предустановленных приложениях, но и в самых разных уголках интерфейса, в том числе в меню настроек. Xiaomi объясняет введение рекламы монетизацией бизнеса по производству смартфонов, которые компания продает практически по цене комплектующих.

Однако масштабы недовольства пользователей оказались настолько велики, что компании пришлось идти на попятную. Главный менеджер Xiaomi по интернет-бизнесу в рамках закрытой презентации объявил, что разработчики пересмотрят свой подход к рекламе и уберут наиболее назойливые и неуместные баннеры. Количество рекламы будет уменьшено, а оставшиеся объявления оптимизируют так, чтобы они приносили реальную пользу владельцу телефона.

Ванг Тенг Томас – директор Xiaomi по продуктам, в свою очередь пообещал, что MIUI 11 выйдет во второй половине 2019 года. По его словам, это будет кардинально новая, уникальная операционная система, которая серьезно улучшит пользовательский опыт и восприятие смартфонов Xiaomi и Redmi.