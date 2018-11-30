Xiaomi сотрудничает с IKEA над созданием систем умного дома

Китайский технологический гигант Xiaomi и IKEA объединились, чтобы расширить возможности своих платформ Internet of Things (IoT). Начиная с декабря, интеллектуальные домашние продукты IKEA будут интегрированы с Mi Home app и помощником Xiao AI.

IKEA раньше не сотрудничала с китайскими технологическими компаниями, партнерство с Xiaomi позволит ей сделать свою продукцию более современной, благодаря внедрению интеллектуальных функций. Для Xiaomi такое партнерство может стать дополнительным инструментом популяризации бренда на западных рынках.