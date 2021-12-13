Xiaomi совершает прорыв в технологии аккумуляторов

Xiaomi объявила о новом прорыве в технологии аккумуляторов, который уменьшает их размер на 10%, что позволяет использовать более плотные батареи при том же объеме и эффективно увеличивать время автономной работы на приличные 100 минут. В аккумуляторной технологии нового поколения впервые используется «технология добавок лития с высоким содержанием кремния», благодаря которой содержание кремния увеличивается в 3 раза. Существенное сокращение пространства, необходимого для новой батареи, также связано с тем, как выравнивается PCM (модуль схемы защиты или плата). Xiaomi говорит, что PCM больше не лежит плоско. Скорее, он находится под углом 90 ° к аккумуляторной батарее, что значительно экономит место.

В дополнение к этому, аккумулятор также оснащен специальной микросхемой «указатель уровня заряда». Он использует алгоритмы собственной разработки и анализирует базовые данные, чтобы обеспечить повышенную безопасность. Также отслеживается поведение зарядки в ночное время, чтобы избежать длительного состояния полной зарядки и замедлить старение аккумулятора. Мало того, аккумулятор может даже определять сезоны с высокими температурами и соответствующим образом регулировать их температуру.