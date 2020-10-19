Xiaomi создала быструю беспроводную зарядку мощностью 80 Вт

Компания Xiaomi разработала новую беспроводную технологию мощностью 80 Вт, которая способна зарядить батарею емкостью 4000 мАч до 50 % за восемь минут и на 100 % за 19 минут.

Xiaomi уже имеет самую быструю беспроводную зарядку среди телефонов. Mi 10 Ultra оснащен беспроводной технологией 50 Вт, которая может полностью зарядить аккумулятор емкостью 4500 мАч за 40 минут. Oppo недавно анонсировала решение на 65 Вт, которое может заряжать батарею емкостью 4000 мАч за 30 минут, но эта технология еще не реализована в коммерческих устройствах.

Xiaomi пока не объявила, когда действительно появится телефон с беспроводной зарядкой 80 Вт, но это не должно слишком затянуться.