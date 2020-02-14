Xiaomi выпустила AIoT AX3600

Официально представлен роутер Xiaomi AIoT AX3600, который позволяет пользователю наслаждаться высокой скоростью передачи информации при использовании технологии Wi-Fi 6. Роутер предоставляет пользователю достаточно привлекательный дизайн, плюс сразу семь антенн. Благодаря этому вы можете установить роутер в любой точке вашего дома или квартиры, подключить интернет с высокой скоростью и получать эту высокую скорость по беспроводной сети на несколько устройств. Пока что цена продукта не называется, но мы уверены, что Wi-Fi 6 будут продавать за вполне разумную цену, так как обычно производитель предоставлял доступные решения с хорошим набором преимуществ. Вопрос скорее в том, когда этот смартфон привезут на территорию России.