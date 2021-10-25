Xiaomi выпустила Mi Smart Band 6 NFC в Европе

Xiaomi объявила на своем сентябрьском мероприятии, что Mi Smart Band 6 NFC отправится в Европу — dариант браслета без NFC продается там с марта, но только сейчас вариант с NFC стал доступен для покупки. Mi Smart Band 6 NFC обеспечивает поддержку платежей на запястье благодаря партнерству с Mastercard. Стоит напомнить, что Xiaomi ранее выпустила Mi Band 4 NFC в качестве первого фитнес-трекера с поддержкой NFC для глобальной аудитории, что делает Mi Smart Band 6 NFC вторым устройством в линейке (пятая номерная версия функцию пропустила). Впрочем, в Китае варианты ремешка с NFC и без NFC стали доступны одновременно — пользователь вполне мог приобрести браслет с доставкой, но далеко не во всех терминалах данное устройство позволяет расплачиваться за товары и услуги.

Вполне вероятно, что Xiaomi тянула с данным релизом из-за, возможно, утомительного процесса, связанного с тем, чтобы заставить банки поддерживать платежную систему на основе NFC. Таким образом, если Xiaomi действительно планирует сделать Mi Smart Band 6 NFC доступным для большего количества стран Европы, это займет время — производителю нужно получить множество разрешений, сертификатов и допусков. При этом Mi Smart Band 6 NFC, что вполне ожидаемо, идентичен своему собрату без NFC, за исключением добавления технологии NFC. Он поставляется с 1,56-дюймовым дисплеем AMOLED, водонепроницаемостью 5 атм и литий-полимерным аккумулятором емкостью 125 мАч, который, как утверждается, прослужит до 14 дней.
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