Xiaomi выпустила компактную электробритву MIJIA Electric Shaver S600

Xiaomi представила новейшую компактную электробритву MIJIA Electric Shaver S600, которая получила металлический корпус и мощный бесщеточный мотор.

Бритва также имеет плавающую керамическую режущую головку. В электробритве MIJIA S600 используется алюминиевый корпус с компактными размерами всего 56 x 29 x 85 см. Кожаный защитный чехол изготовлен из овчины.

Гаджет оснащен магнитной верхней крышкой, а датчик определяет, когда крышка закрыта. Бритва получила высокоточное керамическое лезвие, износостойкое и рассчитанное на длительную остроту. Сетка лезвия перемещается вверх и вниз, захватывая каждую щетинку для более гладкого бритья. Бесколлекторный двигатель работает на частоте 7400 об/мин, при этом гаджет отличается низким уровнем шума. Устройство получило водонепроницаемое исполнение (IPX7), что позволяет мыть его под водой.

Зарядка устройства осуществляется через интерфейс USB-C, который обеспечивает полную зарядку всего за 2 часа. Полного заряда аккумулятора хватает на 60 минут работы.

Электробритва MIJIA Electric Shaver S60 в настоящее время доступна для предварительного заказа за 393 юаней (58 долларов).
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