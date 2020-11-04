Китайская компания Xiaomi выпустила новый Mi Box 4S Pro, в котором улучшены возможности декодирования видео, скорость передачи и больше места для хранения.

Mi Box 4S Pro обновлен с 4K до 8K декодирования видео. Интерфейс HDMI также обновлен с HDMI 2.0 до HDMI 2.1. Объем хранилища увеличен с 8 ГБ до 16 ГБ, но дизайн остался таким же как и у Mi Box 4S.

Детали процессора пока не известны, но ожидается, что устройство будет работать на том же 64-битном четырехъядерном чипсете Amlogic S905X с 4 ядрами ARM Cortex-A53 и графическим процессором Mali 450. Объем оперативной памяти остался прежним - 2 ГБ. Цена продукта Xiaomi Mi Box 4S Pro составляет 59 долларов США.