Xiaomi выпустила в Индии Mi Notebook 14

Xiaomi только что выпустила новый ноутбук в Индии, который является самым свежим релизом в существующей линейке Mi Notebook 14 китайской компании. Он оснащен процессором Intel Core i5 10-го поколения и встроенной веб-камерой HD 720p. Стоит понимать, что в обозримом будущем производитель выпустит этот же ноутбук и на других рынках, но пока что новинка представлена исключительно в Индии. И, конечно, стоит сразу обратить свое внимание на то, что устройство получило десятое поколение процессоров компании Intel, тогда как на рынке уже есть одиннадцатое, так что гаджет вышел на рынок априори устаревшим. С другой стороны, вероятно, это позволит компании существенно снизить стоимость гаджета на фоне конкурентов со всего мира.