Xiaomi запатентовала складной телефон, похожий на Galaxy Z Flip 3

Xiaomi, по-видимому работает над новым складным смартфоном, который напоминает Galaxy Z Flip 3 от Samsung. Это означает, что он имеет раскладной дизайн, что в основном делает его современным телефоном-раскладушкой.

Китайский технологический гигант недавно подал патент в CNIPA (Китайское национальное управление интеллектуальной собственности), который предлагает нам взглянуть на его возможный дизайн. Глядя на изображения в патенте, мы можем видеть складной смартфон как в сложенном, так и в разложенном состоянии. Первый показывает нам, что он может быть довольно компактным, когда он не используется. Раскладной телефон Xiaomi оснащен горизонтальным модулем камеры, который очень похож на Google Pixel 6 с точки зрения дизайна.

В этом модуле также есть три выреза для датчиков изображения, но один из них может быть для светодиодной вспышки. Эскизы дизайна также показывают, что в нижней части смартфона есть решетка динамика, лоток для SIM-карты и порт для зарядки USB Type C. На правой стороне также находится кнопка питания и качельки регулировки громкости. На дисплее похоже нет выреза, поэтому неясно, какой механизм смартфон будет использовать для селфи. Xiaomi может использовать свою технологию Camera Under Panel (CUP) для фронтальной камеры, которая была найдена в модели MIX Fold.
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