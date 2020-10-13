Xiaomi запускает Mi KN95 Masks с 95% фильтрации бактерий и частиц

Китайская компания Xiaomi , известный бренд смартфонов, выпустил новый продукт на своем ключевом рынке в Индии. Маски Mi KN95 были выпущены 13 октября и нацелены на потребителей в условиях растущих проблем со здоровьем.

Mi KN95 Mask запускается в стране в качестве защиты для тех, кто ищет лучшую защиту во время продолжающейся пандемии коронавируса. Он предлагает четыре слоя защиты, которые изготовлены из нетканого материала на внешней части для фильтрации частиц и самого внутреннего слоя для оптимального дыхания.

Маска также соответствует стандартным значениям и достигает 95% + эффективность бактериального фильтра. Маска также оснащена булавкой для носа, которая помогает обеспечить надежный захват и предотвращает любую утечку, которая потенциально может запотевать очки. Упаковка из 2 масок Mi KN95 стоит 3,5 доллара США, а упаковка из 5 масок доступна за 8 долларов США.