Xiaomi запускает очки MIJIA Anti-Blu-ray по цене 29$

Бренд Xiaomi MIJIA последний раз выпускал очки с защитой от Blu-ray в апреле прошлого года. Теперь же компания представила очки MIJIA Anti-Blu-ray.

Очки MIJIA Anti-Blu-ray оснащены нейлоновыми линзами высокой четкости с коэффициентом блокировки синего света более 80%. Стекло имеет минималистичную ретро-форму и оснащено сверхлегкими дужками из бета-титана.

Объектив и рамка весят около 15,5 грамм. Коэффициент пропускания света нейлоновых линз превышает 93%. Объектив имеет 16-слойное покрытие, что делает его маслостойким с обеих сторон. Очки бывают двух разных цветов - черного и розового золота и продаются по цене 29 долларов США, также подходят как для мужчин, так и для женщин.
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