Xiaomi запускает версию Mi Smart Camera 2 PTZ с разрешением 2,5K

Xiaomi выпустила новую версию камеры для умного дома Mi Smart Camera 2 PTZ с разрешением 2,5K. Новая версия Mi Smart Camera 2 PTZ оснащена 4-мегапиксельным сенсором с разрешением изображения 2,5K 2560 x 1440 пикселей. Это улучшение по сравнению с камерой 2K, поскольку она обеспечивает лучшую четкость изображения.

Кроме того, в камере используется объектив с диафрагмой F1,4, который вдвое увеличивает количество входящего света по сравнению с диафрагмой F2,0. Камера также оснащена линзой 6P, которая эффективно снижает скорость потери света. Что касается качества изображения, изображение будет полупрозрачным, как если бы вы видели его лично. Встроенный высокочувствительный датчик изображения с высокопроизводительным алгоритмом изображения может по-прежнему плавно отображать цветные изображения в условиях сверхнизкого освещения.

В ночное время версия Mi Smart Camera 2 PTZ оснащена встроенным инфракрасным датчиком. Он не излучает видимый красный свет, поэтому он не мешает ночному сну владельца. Кроме того, в камере используется конструкция PTZ с двумя моторчиками. В связи с этим объектив можно гибко поворачивать вверх-вниз, влево и вправо. Камера может вращаться на 360 градусов по горизонтали и до 108 градусов по вертикали. Камеру можно подключить к смартфону, который будет использоваться для просмотра панорамного вида дома. Камера также поддерживает двусторонние голосовые вызовы в реальном времени на расстоянии до 5 метров. Микрофон также поддерживает интеллектуальное шумоподавление, обеспечивающее более четкий вывод голоса.