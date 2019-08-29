Xilinx анонсирует Virtex UltraScale +, крупнейшую в мире FPGA

Компания Xilinx, лидер в области адаптивных и интеллектуальных вычислений, анонсировала Virtex UltraScale + 16 нм, которое теперь включает самую большую в мире FPGA - Virtex UltraScale + VU19P. Обладая 35 миллиардами транзисторов, VU19P обеспечивает самую высокую логическую плотность и количество операций ввода-вывода, позволяя создавать прототипы самых современных технологий ASIC и SoC будущего, а также тестировать, измерять, вычислять, сетевые, аэрокосмические и приложения, связанные с обороной.

VU19P устанавливает новый стандарт в ПЛИС с 9 миллионами ячеек системной логики, до 1,5 терабит в секунду пропускной способности памяти DDR4 и до 4,5 терабит в секунду пропускной способности трансивера, а также более 2000 пользовательских операций ввода-вывода.

Он позволяет создавать прототипы и эмулировать самые сложные на сегодняшний день SoC, а также разрабатывать новые сложные алгоритмы, такие как те, которые используются для искусственного интеллекта, машинного обучения, обработки видео и объединения сенсоров. VU19P в 1,6 раза больше своего предшественника.

VU19P поддерживается обширным набором средств отладки, визуализации и IP, предоставляя заказчикам комплексную платформу разработки для быстрого проектирования и проверки приложений и технологий следующего поколения.