Xingtu от Pininfarina - электрический грузовик с аэродинамическим дизайном и голосовым помощником

Электрический грузовик Pininfarina Xingtu предназначен для повышения эффективности грузоперевозок экологически безопасным способом, а также предоставляет водителям необходимые удобства, аналогичные тем, которые они могут увидеть дома. DeepWay была создана в 2020 году при поддержке китайской интернет-компании Baidu. Компания DeepWay поручила Pininfarina спроектировать концептуальный полуавтономный грузовик Xingtu с широким набором функций и гаджетов. К ним относятся 11 бортовых камер, датчик LIDAR, радары, инфракрасные детекторы и другие компоненты, обеспечивающие отличную навигацию для грузовика. Xingtu способен обнаруживать препятствия на расстоянии 1 км и обеспечивать надлежащее реагирование на такие препятствия.