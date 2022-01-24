Xingtu от Pininfarina - электрический грузовик с аэродинамическим дизайном и голосовым помощником

Итальянская автомобильная дизайнерская фирма Pininfarina представила свой новейший полностью электрический автономный грузовик большой грузоподъемности с красивым и просторным дизайном. Дизайн Xingtu отражает активное использование передовых технологий для создания грузовика, который будет обеспечивать комфорт как для окружающей среды, так и для водителя. Электрический грузовик Pininfarina Xingtu разработан специально для DeepWay, компании по производству интеллектуальных грузовиков, и представляет собой полуавтономное транспортное средство. Он нацелен на дальние логистические операции и доставку грузов экологически безопасным способом.

Электрический грузовик Pininfarina Xingtu предназначен для повышения эффективности грузоперевозок экологически безопасным способом, а также предоставляет водителям необходимые удобства, аналогичные тем, которые они могут увидеть дома. DeepWay была создана в 2020 году при поддержке китайской интернет-компании Baidu. Компания DeepWay поручила Pininfarina спроектировать концептуальный полуавтономный грузовик Xingtu с широким набором функций и гаджетов. К ним относятся 11 бортовых камер, датчик LIDAR, радары, инфракрасные детекторы и другие компоненты, обеспечивающие отличную навигацию для грузовика. Xingtu способен обнаруживать препятствия на расстоянии 1 км и обеспечивать надлежащее реагирование на такие препятствия.