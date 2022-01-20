Yamaha представил электронный скутер EMF со сменной батареей Gogoro

После привлечения значительного финансирования для технологии сменных аккумуляторов новейший электрический скутер Yamaha будет оснащен аккумуляторами Gogoro. Yamaha EMF имеет очень яркий дизайн с футуристическими панелями кузова и отличается уникальным внешним видом. Yamaha EMF будет работать от электродвигателя мощностью 7,6 кВтч, установленным посередине, который использует конечную цепную передачу на заднее колесо.

Yamaha EMF будет использовать технологию Gogoro, позволяющую заменять разряженные батареи на новые на GoStations. Практически все электрические скутеры в Тайване оснащены сменными батареями Gogoro, что значительно увеличивает запас хода электрического скутера.

Станции GoStations — это больше, чем просто заправочные станции они обеспечивают необходимую поддержку для замены разряженных батарей, особенно на Тайване. Yamaha EMF впервые дебютирует в Тайване и будет опираться на обширную инфраструктуру станций GoStations по всей стране.

Yamaha EMF может разогнаться с 0 до 50 км/ч за 3,5 секунды. В электронном скутере есть отделение для хранения, которое находится между ногами водителя, с подстаканником и местом для хранения нескольких вещей.
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