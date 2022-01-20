Yamaha представил электронный скутер EMF со сменной батареей Gogoro

Yamaha EMF будет использовать технологию Gogoro, позволяющую заменять разряженные батареи на новые на GoStations. Практически все электрические скутеры в Тайване оснащены сменными батареями Gogoro, что значительно увеличивает запас хода электрического скутера.
Станции GoStations — это больше, чем просто заправочные станции они обеспечивают необходимую поддержку для замены разряженных батарей, особенно на Тайване. Yamaha EMF впервые дебютирует в Тайване и будет опираться на обширную инфраструктуру станций GoStations по всей стране.
Yamaha EMF может разогнаться с 0 до 50 км/ч за 3,5 секунды. В электронном скутере есть отделение для хранения, которое находится между ногами водителя, с подстаканником и местом для хранения нескольких вещей.