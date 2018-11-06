Yongnuo дразнит новой камерой YN450 на Android с подключением 4G

Китайская компания Yongnuo представила новую бесконтактную камеру на базе Android. Модель называется «YN450», но Yongnuo проводит конкурс, где просит участвующих придумать самим имя для новинки, который завершится в середине января 2019. Зеркальная камера с объективом Yongnuo оснащена 4G-подключением и работает на базе операционной системе Android, доступной через сенсорный экран, который охватывает всю заднюю часть камеры.

YN450 оснащена 16-мегапиксельным сенсором CMOS M4 / 3 Panasonic, который может записывать 4K видео со скоростью 30 кадров в секунду и фотографиями на передней панели 8MP. Так же используется процессор Qualcomm Octa-core Qualcomm с 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ памяти, который может расширяться до 32 ГБ с помощью карты microSD, стереомикрофоном, GPS, 3,5-мм разъемом для наушников, двойной светодиодной вспышкой и батареей на 4000 мАч.