YouTube Music теперь с новым интерфейсом

Популярное приложение YouTube Music получает новое обновление. Приложение получило не только переработанный интерфейс, но и позволяет пользователю управлять песнями в большом количестве. Эта функция особенно полезна, когда необходимо добавить какие-либо определенные списки воспроизведения в библиотеку. Дополнительное меню содержит несколько параметров, таких как добавление песни в очередь или в определенную библиотеку.

Обновленное приложение YouTube Music (версии 5.08 и 5.09) доступно на планшетах Android и Chromebook.
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