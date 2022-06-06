YouTube Music теперь с новым интерфейсом

Популярное приложение YouTube Music получает новое обновление. Приложение получило не только переработанный интерфейс, но и позволяет пользователю управлять песнями в большом количестве. Эта функция особенно полезна, когда необходимо добавить какие-либо определенные списки воспроизведения в библиотеку. Дополнительное меню содержит несколько параметров, таких как добавление песни в очередь или в определенную библиотеку.

Обновленное приложение YouTube Music (версии 5.08 и 5.09) доступно на планшетах Android и Chromebook.