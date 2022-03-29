YouTube тестирует реакцию эмодзи

Пользователи также могут увидеть, как другие реагировали на протяжении всего видео. В разделе комментариев каждого видео будет отдельная панель реакции, которая будет отображать реакцию эмодзи на данный момент, подобно функциям, уже предлагаемым Facebook Live и Twitch. Google часто экспериментирует с новыми функциями на YouTube, но они не всегда становятся постоянными. YouTube недавно протестировал функцию, позволяя пользователям оставлять комментарии определенным моментам в видео и скрыла кнопку "не нравится". Создатели YouTube, вероятно, также получат более подробную обратную связь от пользователей с помощью смайликов, например, смогут зафиксировать, если шутка удалась или провалилась.