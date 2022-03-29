YouTube тестирует реакцию эмодзи

Иногда видео на YouTube заслуживает более тонкой обратной связи, чем простой комментарий или «палец вверх». Сегодня YouTube тестирует реакцию смайликов на определенное время для небольшой группы пользователей. Зрители могут выбрасывать смайлики, когда определенный момент в видео заставляет пользователя каким то либо образом реагировать на него.

Пользователи также могут увидеть, как другие реагировали на протяжении всего видео. В разделе комментариев каждого видео будет отдельная панель реакции, которая будет отображать реакцию эмодзи на данный момент, подобно функциям, уже предлагаемым Facebook Live и Twitch. Google часто экспериментирует с новыми функциями на YouTube, но они не всегда становятся постоянными. YouTube недавно протестировал функцию, позволяя пользователям оставлять комментарии определенным моментам в видео и скрыла кнопку "не нравится". Создатели YouTube, вероятно, также получат более подробную обратную связь от пользователей с помощью смайликов, например, смогут зафиксировать, если шутка удалась или провалилась.