ZOTAC MEK Ultra на новом процессоре

Далеко не всем пользователям, которые любят играть в игры, хочется собирать компьютер самостоятельно. Это нормально, ведь не все геймеры понимают в железе и могут разобраться с комплектующими, сокетами, чипсетами и всем в этом духе. Собирать компьютер самостоятельно заметно дешевле, это правда, но если вы не разбираетесь, а играть хочется, то компьютеры вроде ZOTAC MEK Ultra подойдут просто идеально. Производитель поставил сюда процессор на десять вычислительных ядер с приличной тактовой частотой, видеокарту продвинутую и достаточно оперативной памяти, чтобы вы могли спокойно играть еще несколько лет на ультра-настройках и даже не думать про апгрейд. Стоимость продукта пока что никто не называет, но это будет дорогая игрушка — далеко не каждому такое под силу приобрести.